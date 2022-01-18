Столтенберг заподозрил «Газпром» в манипулировании ценами на газ в ЕС

Столтенберг отметил, что обратил внимание на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что Россия значительно сократила поставки газа в Европу, хотя имела ресурсы для существенного увеличения экспорта.

«Это манипулирование газовым рынком», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2».

