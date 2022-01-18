Столтенберг заподозрил «Газпром» в манипулировании ценами на газ в ЕС
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Газпром» с помощью «Северного потока – 2» якобы манипулирует ценами на газ в Евросоюзе. Об этом глава альянса сообщил в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляцию встречи вела пресс-служба НАТО.
Столтенберг отметил, что обратил внимание на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что Россия значительно сократила поставки газа в Европу, хотя имела ресурсы для существенного увеличения экспорта.
«Это манипулирование газовым рынком», – подчеркнул Столтенберг.
Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru