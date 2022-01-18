НАТО пригласила Россию провести совместные брифинги

Отмечается, что к переговорам приглашаются все страны, которые входят в Североатлантический альянс. Как подчеркнул генсек НАТО, во время заседаний будет затронута тема Украины.

«Главное – не допустить военного нападения на Украину», – отметил Столтенберг на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.

Столтенберг заявил, что альянс также готов обсудить военные учения России и НАТО, а также взаимное сокращение угроз от ядерных и ракетных систем.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на территории Украины уже находятся советники и инструкторы НАТО. Они ищут повод ввести войска альянса.

