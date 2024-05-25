Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

Как отметил Столтенберг, он приветствует увеличение расходов Евросоюза на оборону, однако «ЕС не может заменить НАТО».

«Европейские партнеры НАТО составляют 20% общих расходов альянса на оборону», — указал Столтенберг.

Генсек добавил, что Североатлантический альяс должен быть основной командной структурой. Столтенберг выразил надежду на работу ЕС над преодолением фрагментации оборонной промышленности региона.

