Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии, так как она будет дублировать функции блока. Об этом генсек заявил в интервью изданию Economist.
Как отметил Столтенберг, он приветствует увеличение расходов Евросоюза на оборону, однако «ЕС не может заменить НАТО».
«Европейские партнеры НАТО составляют 20% общих расходов альянса на оборону», — указал Столтенберг.
Генсек добавил, что Североатлантический альяс должен быть основной командной структурой. Столтенберг выразил надежду на работу ЕС над преодолением фрагментации оборонной промышленности региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru