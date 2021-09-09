Пушков прокомментировал слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.

Йенс Столтенберг выступил против создания единой армии ЕС

Как считает парламентарий, «афганский синдром» распространился на Европу. «Недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил» - написал сенатор в своем Telegram-канале.

«Афганистан еще долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие», — считает политик.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что единая армия Европейского Союза может привести к расколу в планах безопасности Европы и не сможет заменить собой НАТО.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:НАТОАрмияЕвросоюзАлексей Пушков
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