Пушков прокомментировал слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
Как считает парламентарий, «афганский синдром» распространился на Европу. «Недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил» - написал сенатор в своем Telegram-канале.
«Афганистан еще долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие», — считает политик.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что единая армия Европейского Союза может привести к расколу в планах безопасности Европы и не сможет заменить собой НАТО.
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