Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае

По его словам, только в таком случае США смогут задуматься о Китае, если этот вопрос их так беспокоит.

Он также отметил, что в случае победы украинская армия станет самой большой армией в Европе, а Соединенные Штаты смогут меньше опасаться за ситуацию в Европе.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

