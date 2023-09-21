Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае
21 сентября 202321:40
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечить победу Киева над Россией.
По его словам, только в таком случае США смогут задуматься о Китае, если этот вопрос их так беспокоит.
Он также отметил, что в случае победы украинская армия станет самой большой армией в Европе, а Соединенные Штаты смогут меньше опасаться за ситуацию в Европе.
Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru