Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечить победу Киева над Россией.

Белый дом отказался поставлять Украине ракеты ATACMS

По его словам, только в таком случае США смогут задуматься о Китае, если этот вопрос их так беспокоит.

Он также отметил, что в случае победы украинская армия станет самой большой армией в Европе, а Соединенные Штаты смогут меньше опасаться за ситуацию в Европе.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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