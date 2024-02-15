Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда согласятся все члены альянса

По его словам, также Киеву нужно будет выполнить все необходимые для получения приглашения условия.

«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее», - заключил он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран блока в Брюсселе.

Ранее Столтенберг заявил, что страны альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

