Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда согласятся все члены альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в альянс, когда это поддержат все союзники, сообщает РИА Новости.

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По его словам, также Киеву нужно будет выполнить все необходимые для получения приглашения условия.

«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее», - заключил он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран блока в Брюсселе.

Ранее Столтенберг заявил, что страны альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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