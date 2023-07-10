Столтенберг: Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
Турция дала согласие на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
Столтенберг сообщил, что Анкара согласилась как можно скорее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. По словам генсека, альянс создаст специальный механизм по борьбе с терроризмом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что завершение конфликта на Украине упростит принятие страны в НАТО.
В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит блока. Планируется участие президента Украины Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».
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