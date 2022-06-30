Столтенберг: цена поддержки Украины гораздо ниже цены отсутствия поддержки
Цена поддержи, оказываемой Украине, гораздо меньше цены, которую мы заплатим, при отсутствии этой поддержки. Такую позицию озвучил глава НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Страны НАТО с начала военной операции РФ на территории Украины, на постоянной основе направляют Киеву военную технику. Также введение санкций против России и ограничение поставок газа и нефти, вызвало резкое увеличение стоимости бензина и отопления.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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