Столтенберг: Стратегическая концепция НАТО требует обновления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как не учитывает усиление КНР и ухудшение отношений с Россией, сообщает РИА Новости.
Изменения будут проработаны на следующей встрече лидеров стран — членов североатлантического альянса.
Ранее Столтенберг сообщил, что намерен увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ.
Генсек считает, что эта мера позволит усилить развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Столтенберг: Стратегическая концепция НАТО требует обновления
- Врач: коронавирус и группа крови взаимосвязаны
- На протестах в защиту испанского рэпера Пабло Аселя задержаны десятки человек
- Разработчики «Спутник V» призвали ЕС ускорить процесс поставок препарата в Европу
- До 30 российских банков могут лишиться лицензии в текущем году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru