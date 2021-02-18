Столтенберг: Стратегическая концепция НАТО требует обновления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как не учитывает усиление КНР и ухудшение отношений с Россией, сообщает РИА Новости.

Изменения будут проработаны на следующей встрече лидеров стран — членов североатлантического альянса.

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Ранее Столтенберг сообщил, что намерен увеличить финансирование военной активности альянса у российских границ.

Генсек считает, что эта мера позволит усилить развертывание сил Североатлантического альянса на восточном фланге.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияКитайНАТО
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