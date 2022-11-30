Столтенберг: страны НАТО договорились усилить поддержку Грузии и Молдавии
Министры иностранных дел государств, входящих в блок НАТО на встрече в Бухаресте договорились усилить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг сообщает «Интерфакс».
По его словам, эти страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны России.
«Союзники договорились укреплять их поддержку с учетом местных особенностей», - отметил Столтенберг.
Речь идет о поддержке реформ в этих странах, а также об обучении в сфере обороны и безопасности, пояснил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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