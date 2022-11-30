Столтенберг: страны НАТО договорились усилить поддержку Грузии и Молдавии

Министры иностранных дел государств, входящих в блок НАТО на встрече в Бухаресте договорились усилить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны России.