Столтенберг: страны НАТО договорились усилить поддержку Грузии и Молдавии

Министры иностранных дел государств, входящих в блок НАТО на встрече в Бухаресте договорились усилить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны России.

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«Союзники договорились укреплять их поддержку с учетом местных особенностей», - отметил Столтенберг.

Речь идет о поддержке реформ в этих странах, а также об обучении в сфере обороны и безопасности, пояснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияГрузияНАТОЙенс Столтенберг
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