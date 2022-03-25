Столтенберг: Ситуация на Украине не перерасте в конфликт НАТО с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Украине не перерастет в полномасштабный конфликт РФ и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, этого не случится, поскольку альянс продемонстрировал российским властям последствия такого рода событий. Столтенберг отметил, что альянс уже разместил подразделения у границ.

Тем не менее, генсек НАТО отметил, что ситуация с безопасностью изменилась на долгое время, поскольку из-за действий РФ на Украине сложилась «новая нормальность».



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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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