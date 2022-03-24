Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
Власти Канады ввели санкции против 160 членов Совета Федерации из-за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Премьер-министр страны Джастин Трюдо отметил, что санкции против чиновников вводятся за то, что они «поспособствовали и сделали возможными нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Отмечается, что Канада намерена ввести новые санкции в ближайшее время для ослабления «возможностей российских военных». Также власти страны намерены направить $4,8 млн в ЮНЕСКО для «защиты объектов культурного наследия Украины».
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