Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Власти Канады ввели санкции против 160 членов Совета Федерации из-за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».



Премьер-министр страны Джастин Трюдо отметил, что санкции против чиновников вводятся за то, что они «поспособствовали и сделали возможными нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».



Отмечается, что Канада намерена ввести новые санкции в ближайшее время для ослабления «возможностей российских военных». Также власти страны намерены направить $4,8 млн в ЮНЕСКО для «защиты объектов культурного наследия Украины».









