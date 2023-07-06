Столтенберг: Швеция не станет членом НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе
Швеции не удастся стать членом Североатлантического альянса по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, это невозможно, даже при условии, что Турция согласится ратифицировать шведскую заявку на присоединение к НАТО.
Вместе с тем, Столтенберг пообещал, что на протяжении саммита в Вильнюсе руководство альянса будет добиваться от Анкары этой ратификации.
«Она не произойдёт к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — добавил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличат оборонные бюджеты до 2% ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru