Столтенберг: Швеция не станет членом НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе

По его словам, это невозможно, даже при условии, что Турция согласится ратифицировать шведскую заявку на присоединение к НАТО.

Вместе с тем, Столтенберг пообещал, что на протяжении саммита в Вильнюсе руководство альянса будет добиваться от Анкары этой ратификации.

«Она не произойдёт к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — добавил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличат оборонные бюджеты до 2% ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

