Правительство Турции обсудит заявку Швеции на членство в НАТО
Кабинет министров Турции 3 июля под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет проправительственная газета Sabah.
Издание напомнило, что Анкара пока не соглашается с членством Стокгольма в НАТО. От Швеции требуют ужесточить антитеррористическое законодательство и выдать Турции некоторых лиц, призванных в республике террористами.
Отмечается, что ситуацию усугубляет недавний инцидент с сожжением Корана в Стокгольме.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в альянс. О готовности Стокгольма присоединиться к блоку также сообщили в Госдепартаменте США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство Турции обсудит заявку Швеции на членство в НАТО
- Президент «Интер Майами» раскрыл зарплату Месси
- «Очень горячо»: Рогов описал ситуацию на участке запорожского фронта
- СМИ: в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел взрыв
- «Пограничное состояние». Польша усиливает границу с Белоруссией
- Экс-советник Кучмы призвал украинцев покинуть страну
- Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции
- Командующий ВМС Украины попросил у Запада военные корабли
- Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве
- Военная хитрость. Эксперты спорят о вооружениях Запада для ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru