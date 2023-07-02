Правительство Турции обсудит заявку Швеции на членство в НАТО

Издание напомнило, что Анкара пока не соглашается с членством Стокгольма в НАТО. От Швеции требуют ужесточить антитеррористическое законодательство и выдать Турции некоторых лиц, призванных в республике террористами.

Отмечается, что ситуацию усугубляет недавний инцидент с сожжением Корана в Стокгольме.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в альянс. О готовности Стокгольма присоединиться к блоку также сообщили в Госдепартаменте США, передает «Радиоточка НСН».

