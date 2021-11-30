Столтенберг: РФ недооценивает готовность стран НАТО к введению санкций

По словам главы НАТО, в ходе встречи глав МИД членов альянса во вторник обсуждались возможные новые санкции против РФ в случае ухудшения обстановки у украинских границ. Он отметил, что обсуждались санкции как в политической сфере, так и в экономической.

Кроме того, Столтенберг призвал РФ пересмотреть решение о разрыве дипломатических связей с НАТО «ради поддержания мира и безопасности».

Россия объявила о приостановлении своей миссии в НАТО В середине октября в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России в НАТО.



