Столтенберг: РФ недооценивает готовность стран НАТО к введению санкций

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия недооценивает готовность альянса к введению новых санкционных мер, передает «Интерфакс».

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По словам главы НАТО, в ходе встречи глав МИД членов альянса во вторник обсуждались возможные новые санкции против РФ в случае ухудшения обстановки у украинских границ. Он отметил, что обсуждались санкции как в политической сфере, так и в экономической.

Кроме того, Столтенберг призвал РФ пересмотреть решение о разрыве дипломатических связей с НАТО «ради поддержания мира и безопасности».

Россия объявила о приостановлении своей миссии в НАТО В середине октября в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России в НАТО.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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