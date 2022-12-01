Столтенберг призвал альянс не повторять российскую «ошибку» с Китаем
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран НАТО с Китаем.
Столтенберг отметил, что странам альянса необходимо избежать в отношениях с Пекином зависимости, подобной той, которая, как считает генсек альянса, связывала Запад с Россией. Он призвал государства не действовать только в собственных экономических интересах.
«Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — сказал Столтенберг.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнева Рау заявил, что на фоне конфликта на Украине Китай становится все более опасным противником Североатлантического альянса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru