Столтенберг призвал альянс не повторять российскую «ошибку» с Китаем

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран НАТО с Китаем.

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Столтенберг отметил, что странам альянса необходимо избежать в отношениях с Пекином зависимости, подобной той, которая, как считает генсек альянса, связывала Запад с Россией. Он призвал государства не действовать только в собственных экономических интересах.

«Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнева Рау заявил, что на фоне конфликта на Украине Китай становится все более опасным противником Североатлантического альянса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОКитай
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