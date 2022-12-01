Столтенберг призвал альянс не повторять российскую «ошибку» с Китаем

Столтенберг отметил, что странам альянса необходимо избежать в отношениях с Пекином зависимости, подобной той, которая, как считает генсек альянса, связывала Запад с Россией. Он призвал государства не действовать только в собственных экономических интересах.

«Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнева Рау заявил, что на фоне конфликта на Украине Китай становится все более опасным противником Североатлантического альянса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

