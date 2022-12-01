СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР
Вооруженные силы Китая и России будут продолжать развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят Соединенным Штатам воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов.
Отмечается, что США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова.
Ранее вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что устойчивое развитие мира, приходящее на смену спровоцированному Западом хаосу, принесет пользу России, КНР, союзникам в ШОС и БРИКС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru