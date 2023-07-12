Столтенберг: Поставки вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева

Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо поставить достаточно вооружений. По словам Столтенберга, важно, что союзники по НАТО объявили о поставках помощи.

Ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям.

При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличат возможности ВСУ. По его словам, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

