Столтенберг: Поставки вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева

Гарантии безопасности для Украины со стороны Североатлантического альянса важны, однако самой срочной задачей сейчас являются поставки вооружений Киеву. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо поставить достаточно вооружений. По словам Столтенберга, важно, что союзники по НАТО объявили о поставках помощи.

Ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям.

При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличат возможности ВСУ. По его словам, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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