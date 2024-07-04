СМИ: Аналитики призвали не обещать Киеву членство в НАТО

Они также указали, что необходимо прислушаться к позиции Москвы. В противном случае Украина «может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами». Чем ближе Киев к НАТО, тем больше у РФ мотивации продолжать боевые действия.

Эксперты указали, что «вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

