СМИ: Аналитики призвали не обещать Киеву членство в НАТО
Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Киеву членство в Североатлантическом альянсе, сообщает Politico.
Они также указали, что необходимо прислушаться к позиции Москвы. В противном случае Украина «может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами». Чем ближе Киев к НАТО, тем больше у РФ мотивации продолжать боевые действия.
Эксперты указали, что «вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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