Столтенберг подтвердил уход с должности генсека НАТО

Глава НАТО также отметил, что в настоящее время сфокусирован на работе в НАТО, подчеркнув важность работы альянса.

Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля. Как планируется, он вступит в новую должность после 1 октября.

