Столтенберг подтвердил уход с должности генсека НАТО
16 марта 202222:47
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое намерение покинуть свою должность и занять пост главы Центробанка Норвегии к концу текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Глава НАТО также отметил, что в настоящее время сфокусирован на работе в НАТО, подчеркнув важность работы альянса.
Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля. Как планируется, он вступит в новую должность после 1 октября.
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16 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru