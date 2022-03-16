Столтенберг подтвердил уход с должности генсека НАТО

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое намерение покинуть свою должность и занять пост главы Центробанка Норвегии к концу текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава НАТО также отметил, что в настоящее время сфокусирован на работе в НАТО, подчеркнув важность работы альянса.

Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля. Как планируется, он вступит в новую должность после 1 октября.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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