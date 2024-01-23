Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО
23 января 202418:12
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет вести переговоры с Венгрией касаемо членства в НАТО. Слова министра приводит издание Aftonbladet.
«В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров», - сказал он, не приведя конкретных причин для отказа от диалога.
Билльстрем уточнил, что Турция в ближайшее время одобрит заявку Стокгольма на вступление в альянс.
Ранее молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru