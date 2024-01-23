Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет вести переговоры с Венгрией касаемо членства в НАТО. Слова министра приводит издание Aftonbladet.

СМИ: Турция на этой неделе одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
«В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров», - сказал он, не приведя конкретных причин для отказа от диалога.

Билльстрем уточнил, что Турция в ближайшее время одобрит заявку Стокгольма на вступление в альянс.

Ранее молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияШвецияНАТО

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