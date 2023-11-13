СМИ: велосипедистов из РФ не пускают в Финляндию из-за беженцев

Гражданам России запретили въезд в Финляндию на велосипедах из-за иностранных беженцев, сообщает Yle со ссылкой на заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкку Луккари.

Норвегия запретит въезд авто с российскими номерами

По его словам, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в страну на велосипедах. За последнюю зарегистрировано около 30 таких случаев.

Ранее стало известно, что въезд на велосипедах в страну через пункты пропуска Нуйамаа, Иматра и Ваалимаа закрыли 9 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВелосипедыФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры