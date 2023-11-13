СМИ: велосипедистов из РФ не пускают в Финляндию из-за беженцев

По его словам, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в страну на велосипедах. За последнюю зарегистрировано около 30 таких случаев.

Ранее стало известно, что въезд на велосипедах в страну через пункты пропуска Нуйамаа, Иматра и Ваалимаа закрыли 9 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

