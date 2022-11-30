Столтенберг назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае проигрыша в СВО Украину не примут в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Столтенберг напомнил, что двери НАТО для Украины открыта

Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте он отметил, что главное, в настоящий момент – сохранение Украины.

«Если Украина не возобладает как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не стоит», — заключил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в альянс после завершения боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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