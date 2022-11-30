Столтенберг назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае проигрыша в СВО Украину не примут в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.
Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте он отметил, что главное, в настоящий момент – сохранение Украины.
«Если Украина не возобладает как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не стоит», — заключил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в альянс после завершения боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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