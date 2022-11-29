Столтенберг напомнил, что двери НАТО для Украины открыта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины двери альянса остаются открытыми, сообщает РИА Новости.

«Я ожидаю, что министры иностранных дел на встрече в Бухаресте сегодня и завтра подтвердят, что двери НАТО остаются открытыми», - сказал Столтенберг.

В качестве примера он привел вступление в военный блок Черногории и Северной Македонии, а также скорое включение в НАТО Финляндии и Швеции. Также Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине.

«Сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины», - добавил он.

Впервые о возможности вступления Украины в НАТО было объявлено в 2008 году.

Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступления Украины в альянс. На это отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что это обернется большой войной, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

