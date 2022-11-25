Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что специалисты НАТО не задействованы в обслуживании ПВО на территории Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, это невозможно, так как альянс не является частью конфликта.
Вместе с тем, как заметил Столтенберг, НАТО смогло значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов, которые необходимы ВСУ.
Генсек НАТО также рассказал, что на встрече в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД стран—членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты. Также он подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.
Ранее Столтенберг заявил, что Украину ожидает «ужасающая зима», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины
- Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи
- Маск анонсировал появление разноцветных галочек верификации в Twitter
- В Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2»
- Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни
- Столтенберг: Украину ждет ужасающая зима
- Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России
- Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери книжного рынка от ухода Роулинг и Кинга в 7%
- Самого пожилого актёра из «Игры в кальмара» обвинили в домогательствах
- СМИ: Ректор ВГИКа Малышев попал в больницу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru