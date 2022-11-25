Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что специалисты НАТО не задействованы в обслуживании ПВО на территории Украины, сообщает РИА Новости.

По его словам, это невозможно, так как альянс не является частью конфликта.

Столтенберг: Не все в НАТО согласны с поддержкой Украины

Вместе с тем, как заметил Столтенберг, НАТО смогло значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов, которые необходимы ВСУ.

Генсек НАТО также рассказал, что на встрече в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД стран—членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты. Также он подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

Ранее Столтенберг заявил, что Украину ожидает «ужасающая зима», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПВОУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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