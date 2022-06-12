Столтенберг: НАТО не считает саммит дедлайном для приема Швеции и Финляндии в организацию

«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии», — сказал генсек НАТО.

Так он ответил журналистам на вопрос, как альянс сможет снять протест Турции против приема Швеции и Финляндии в НАТО.

Саммит организации запланирован на 28—30 июня в Испании.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса по-прежнему невозможно, так как руководство данных стран продолжает поддерживать лидеров террористических группировок, сообщает «РЕН ТВ».

