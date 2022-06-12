Столтенберг: НАТО не считает саммит дедлайном для приема Швеции и Финляндии в организацию
Саммит, который должен пройти в июне в Мадриде, в НАТО не рассматривают в качестве дедлайна, чтобы принять Швецию и Финляндию в альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии», — сказал генсек НАТО.
Так он ответил журналистам на вопрос, как альянс сможет снять протест Турции против приема Швеции и Финляндии в НАТО.
Саммит организации запланирован на 28—30 июня в Испании.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса по-прежнему невозможно, так как руководство данных стран продолжает поддерживать лидеров террористических группировок, сообщает «РЕН ТВ».
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