Столтенберг: НАТО не будет обсуждать членство Украины до ее «победы»

«Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи», — указал генсек.

Столтенберг пояснил, что вступить в блок сможет только «суверенная, независимая, демократическая» Украина.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев может стать членом НАТО в будущем. При этом Вашингтон «не занимает какой-либо позиции» в вопросе перспектив приглашения Украины в альянс в ближайшие месяцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

