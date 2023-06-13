Столтенберг: НАТО не будет обсуждать членство Украины до ее «победы»
Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала PBS.
«Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи», — указал генсек.
Столтенберг пояснил, что вступить в блок сможет только «суверенная, независимая, демократическая» Украина.
Ранее в Белом доме заявили, что Киев может стать членом НАТО в будущем. При этом Вашингтон «не занимает какой-либо позиции» в вопросе перспектив приглашения Украины в альянс в ближайшие месяцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru