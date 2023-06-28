Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО

Столтенберг подчеркнул, что самая срочная задача НАТО сейчас сделать всё для победы Украины.

По его словам, на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной.

Генсек НАТО также выразил уверенность в том, что союзники на саммите в столице Литвы придут к общему заключению и ответят на стремления Украины относительно членства.

Ранее стало известно, что НАТО примет многолетний пакет помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

