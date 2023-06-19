Столтенберг: Легко представить конфликт, где РФ и КНР действуют сообща

Легко можно представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

Россия примет участие в организованных КНР учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Он отметил, что Россия и КНР становятся все ближе, проводят совместные учения, а также подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве. По словам Столтенберга, альянсу важно, что происходит за его пределами.

Ранее замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО, чтобы символически продемонстрировать свое противостояние с Россией. По ее словам, ситуация в сфере безопасности в Европе вернулась к существовавшей «в годы холодной войны или даже хуже», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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