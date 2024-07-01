Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО

Китай бросает вызов интересам и ценностям НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью газете Yomiuri.

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«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — указал глава блока.

Кроме того, Столтенберг высказал мнение, что Пекин якобы угрожает Тайваню и соседним государствам, а также обвинил КНР в оказании военной поддержки России. По словам генсека НАТО, таким образом китайские власти разжигают «самый большой» со времен Второй мировой войны конфликт в Европе.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит укреплять отношения с Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОКитай

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