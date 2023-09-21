Столтенберг исключил глобальное расширение НАТО

В ходе выступления в Совете по международным отношениям в США он указал, что альянс не намерен расширяться за пределы европейского континента «по применению пятой статьи устава о принципе коллективной обороны».

Столтенберг подчеркнул, что проблема безопасности является глобальной, поэтому блок сотрудничает со многими странами, которые в него не входят, например, с Австралией и Японией.

«Но это не означает, что они станут членами альянса. Это означает, что мы работаем вместе», - заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Киев сможет присоединиться к альянсу только после того, как страны-участники сочтут, что Украина выполнила все необходимые условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

