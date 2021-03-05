Столичные пенсионеры выходят из тени, «Северный поток» уходит в осень
НСН — о наиболее заметных событиях уходящей недели
Обязательный домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным.
Социальные карты этих групп будут разблокированы, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, смягчение и отмена ограничений стали возможны благодаря улучшению ситуации по коронавирусу. В Москве выявляют почти в пять раз меньше инфицированных по сравнению с пиком в конце прошлого года, уровень заболеваемости сокращается каждую неделю. По госпитализациям и другим показателям снижение составляет 2-3 раза. Однако число тяжёлых больных почти не меняется – ежедневно в больницы попадают 700-800 таких пациентов, уточнил мэр Москвы.
Несогласие с оценками падения доходов россиян зарубежными экспертами выразил Кремль
Согласно опубликованному на этой неделе исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В свою очередь, агентство Bloomberg составило список государств – «горячих точек» по росту стоимости продуктов питания. В этот список вошла и Россия. Пресс-секретарь президента, комментируя эти публикации, заявил:
«Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения. Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - указал Дмитрий Песков.
С призывом к россиянам не планировать в этом году отдых на зарубежных курортах выступила Валентина Матвиенко.
Отдыхать лучше в пределах России, чтобы пандемия коронавируса не смогла сорвать планы, - пояснила свою мысль председатель Совета Федерации:
«Не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят».
Между тем, еще в конце минувшего года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в НСН предупредила, что стоимость отдыха в России в 2021 вырастет. По ее словам, в среднем по России цены могут повыситься на 10-15%.
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» вновь откладывается.
Сроки сдвигаются, несмотря на то, что к его достройке подключается второе трубоукладочное судно из России. Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в сторону Калининграда для проведения испытаний, после которых будет помогать в достройке трубы барже «Фортуна», которая возобновила работы 6 февраля. Строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года, - говорится в уведомлении оператора Nord Stream 2 AG в адрес Датского агентства по мореплаванию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности
- «Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта
- Рашкин потребовал привлечь к ответственности мать Собчак за оскорбление граждан
- Астероид размером с самолет приближается к Земле
- Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru