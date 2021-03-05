Столичные пенсионеры выходят из тени, «Северный поток» уходит в осень

Согласно опубликованному на этой неделе исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В свою очередь, агентство Bloomberg составило список государств – «горячих точек» по росту стоимости продуктов питания. В этот список вошла и Россия. Пресс-секретарь президента, комментируя эти публикации, заявил:

«Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения. Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - указал Дмитрий Песков.





С призывом к россиянам не планировать в этом году отдых на зарубежных курортах выступила Валентина Матвиенко.