Московское отделение «Единой России» представило предвыборную программу

Московское региональное отделение партии «Единая Россия» представило предвыборную программу.

«На XXVI Конференции московского отделения «Единой России» мэр Москвы, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного отделения партии.

По словам градоначальника, основными приоритетами программы развития столицы стали реальные потребности и запросы ее жителей: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух. Согласно предвыборной программе, в Москве построят 30 поликлиник и модернизируют более 130 действующих. До 2024 года планируется построить более миллиона квадратных метров медицинских объектов. Кроме того, партия нацелена восполнить нехватку школ и детских садов и изменить облик более 200 километров московских улиц.

Также «Единая Россия» отмечает необходимость возвращения к привычной допандемийной жизни, возобновления роста экономики, доходов горожан и бизнеса. В частности, партия будет добиваться повышения заработной платы сотрудников бюджетных отраслей и регулярной индексации городской доплаты льготникам.

Кроме того, «Единая Россия» планирует работать над повышением безопасности москвичей: партия будет добиваться улучшения материальной базы и социальной поддержки личного состава столичных оперативных служб, в том числе, МЧС, полиции и Росгвардии.

