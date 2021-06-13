Слуцкий: Отказ от ядерных ракет в Европе – шаг к снижению напряженности в сфере международной безопасности

Решение об отказе размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования необходимо не для выстраивания диалога с Россией, которая уже ввела целевой мораторий, а для создания мирной и безопасной европейской политика. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию журнала Defense News.

«Если прогнозы СМИ сбудутся и такое решение на саммите НАТО действительно будет принято, то это в первую очередь станет вкладом в создание мирной и безопасной европейской архитектуры, а также поспособствует установлению баланса в сфере контроля над вооружениями», - отметил Слуцкий.