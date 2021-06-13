Слуцкий: Отказ от ядерных ракет в Европе – шаг к снижению напряженности в сфере международной безопасности
Решение об отказе размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования необходимо не для выстраивания диалога с Россией, которая уже ввела целевой мораторий, а для создания мирной и безопасной европейской политика. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию журнала Defense News.
«Если прогнозы СМИ сбудутся и такое решение на саммите НАТО действительно будет принято, то это в первую очередь станет вкладом в создание мирной и безопасной европейской архитектуры, а также поспособствует установлению баланса в сфере контроля над вооружениями», - отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что Россия «объявила мораторий на развертывание ракет наземного базирования» при условии ответных действий США.
«Мы говорим об общих контурах безопасности на европейском континенте. Европа не должна становится заложницей милитаристических амбиций дальнего Запада. Если будет достигнуто общее понимание в этой сфере и на саммите НАТО действительно примут такое решение, то это станет шагом к снижению напряженности в сфере международной безопасности», - считает политик.
Ранее журнал Defense News сообщил, что главы государств, входящих в НАТО, по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина планируют сделать заявление против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования.
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