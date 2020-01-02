«Стерли» с карты. Нидерланды отказались называть страну Голландией

2 января 202011:00

В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили именовать свою страну Голландией, сообщает радиостанция NOS.

Целью нововведение является изменение имиджа страны за ее пределами, отметили в Совете Нидерландов по туризму, отмечает Газета.ru.

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По мнению министра внешней торговли Сиград Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

Сообщается, что решение касается, в первую очередь, местных властей, университета и посольства страны. Теперь официальные учреждения будут использовать только название Нидерланды.

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ФОТО: flickr/Bert Kaufmann
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