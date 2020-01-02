«Стерли» с карты. Нидерланды отказались называть страну Голландией

В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили именовать свою страну Голландией, сообщает радиостанция NOS.

Целью нововведение является изменение имиджа страны за ее пределами, отметили в Совете Нидерландов по туризму, отмечает Газета.ru.