«Стерли» с карты. Нидерланды отказались называть страну Голландией
2 января 202011:00
В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили именовать свою страну Голландией, сообщает радиостанция NOS.
Целью нововведение является изменение имиджа страны за ее пределами, отметили в Совете Нидерландов по туризму, отмечает Газета.ru.
По мнению министра внешней торговли Сиград Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».
Сообщается, что решение касается, в первую очередь, местных властей, университета и посольства страны. Теперь официальные учреждения будут использовать только название Нидерланды.
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ФОТО: flickr/Bert Kaufmann
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