Степашин считает, что приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор

По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги произойдет до 9 мая. Степашин также считает схожими приоритеты глав двух стран.

Между Россией и США началось потепление отношений, об этом свидетельствует телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

