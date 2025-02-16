Степашин считает, что приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор
Если американский лидер Дональд Трамп приедет на День Победы 9 мая 2025 года в Россию, то это произведет фурор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-председателя правительства России Сергея Степашина.
По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги произойдет до 9 мая. Степашин также считает схожими приоритеты глав двух стран.
Между Россией и США началось потепление отношений, об этом свидетельствует телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
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