Степашин считает, что приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор

Если американский лидер Дональд Трамп приедет на День Победы 9 мая 2025 года в Россию, то это произведет фурор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-председателя правительства России Сергея Степашина.

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По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги произойдет до 9 мая. Степашин также считает схожими приоритеты глав двух стран.

Между Россией и США началось потепление отношений, об этом свидетельствует телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:День ПобедыРоссияСШАДональд Трамп

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