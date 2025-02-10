Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве
Лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в России. Об этом сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов.
«Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая... в торжествах по случаю 80-летия Победы», — рассказал дипломат в эфире канала «Россия 24».
При этом председатель КНР пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, запланированные на начало сентября.
Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию, визит будет приурочен к празднованию 80-летия Победы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минимум три человека погибли из-за обилия снегопадов в Японии
- Пашинян посетит Францию и встретится с Макроном
- В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе
- Роспотребнадзор не нашел нарушений в рыбной продукции из Черного моря
- Умер заслуженный врач РФ Борис Гиберт
- СК завел дело после ДТП с 15 пострадавшими в Приморье
- Экономист призвал держать наличными не более 10% сбережений
- Россиян предупредили о подорожании новых китайских авто в апреле на 10%
- МИД: Основой для переговоров по Украине могут быть наработки 2022 года
- В соцсети X перестал открываться аккаунт Канье Уэста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru