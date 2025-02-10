Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в России. Об этом сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов.

«Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая... в торжествах по случаю 80-летия Победы», — рассказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

При этом председатель КНР пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, запланированные на начало сентября.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию, визит будет приурочен к празднованию 80-летия Победы, пишет Ura.ru.

