Ангела Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России

По её словам, она не жалеет о том, что в своё время приняла решение закупать российский газ.

«Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», - подчеркнула она.

Ранее Меркель заявила, что достижение прочного мира в Европе возможно только при участии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

