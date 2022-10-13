Ангела Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия была надёжным поставщиком энергии «даже во времена холодной войны», сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По её словам, она не жалеет о том, что в своё время приняла решение закупать российский газ.
«Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», - подчеркнула она.
Ранее Меркель заявила, что достижение прочного мира в Европе возможно только при участии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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