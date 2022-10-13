Ангела Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия была надёжным поставщиком энергии «даже во времена холодной войны», сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин кризиса на Украине

По её словам, она не жалеет о том, что в своё время приняла решение закупать российский газ.

«Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», - подчеркнула она.

Ранее Меркель заявила, что достижение прочного мира в Европе возможно только при участии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРоссийский ГазГазРоссияАнгела Меркель
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