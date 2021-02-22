Статус склонного к побегу может помешать Навальному выйти по УДО

По словам Михайловой, в его практике заключенные с такой пометкой не выходили из колонии раньше срока. Адвокат отметила, что это считается серьезным нарушением, поэтому в правоохранительных органах "никто не станет удовлетворять такое прошение".



По ее данным, через три месяца после прибытия Навального в колонию он сможет подать заявление на пересмотр своего статуса. Принимать решение об этом будет специальная комиссия. Информация о том, что Навального признали "склонным к побегу", была опубликована в аккаунте блогера в Instagram.



