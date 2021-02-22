Статус склонного к побегу может помешать Навальному выйти по УДО

Оппозиционер Алексей Навальный из-за пометки о склонности к побегу может лишиться условно-досрочного освобождения. Об этом заявила адвокат Ольга Михайлова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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По словам Михайловой, в его практике заключенные с такой пометкой не выходили из колонии раньше срока. Адвокат отметила, что это считается серьезным нарушением, поэтому в правоохранительных органах "никто не станет удовлетворять такое прошение".

По ее данным, через три месяца после прибытия Навального в колонию он сможет подать заявление на пересмотр своего статуса. Принимать решение об этом будет специальная комиссия. Информация о том, что Навального признали "склонным к побегу", была опубликована в аккаунте блогера в Instagram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПобегАдвокатУДОАлексей Навальный
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