Статус склонного к побегу может помешать Навальному выйти по УДО
Оппозиционер Алексей Навальный из-за пометки о склонности к побегу может лишиться условно-досрочного освобождения. Об этом заявила адвокат Ольга Михайлова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Михайловой, в его практике заключенные с такой пометкой не выходили из колонии раньше срока. Адвокат отметила, что это считается серьезным нарушением, поэтому в правоохранительных органах "никто не станет удовлетворять такое прошение".
По ее данным, через три месяца после прибытия Навального в колонию он сможет подать заявление на пересмотр своего статуса. Принимать решение об этом будет специальная комиссия. Информация о том, что Навального признали "склонным к побегу", была опубликована в аккаунте блогера в Instagram.
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