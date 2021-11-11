Статистика: Более 60% украинцев хотят присоединиться к ЕС

62% украинцев проголосовали бы за присоединение Украины к ЕС, если бы сейчас в стране проводился референдум по данному вопросу. Об этом говорится в опросе социологической группы «Рейтинг».

При этом 58% жителей Украины выступают за вхождение страны в НАТО.