Статистика: Более 60% украинцев хотят присоединиться к ЕС
62% украинцев проголосовали бы за присоединение Украины к ЕС, если бы сейчас в стране проводился референдум по данному вопросу. Об этом говорится в опросе социологической группы «Рейтинг».
При этом 58% жителей Украины выступают за вхождение страны в НАТО.
Сбор данных проводился по телефону в течение недели. В опросе по всей стране, за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса, приняли участие пять тысяч граждан, достигших совершеннолетия.
Зимой 2019 года изменения, внесенные в Конституцию Украины, закрепили курс страны в ЕС и НАТО. Ранее в организации заявили, что для присоединения Украине придется выполнить ряд условий. По мнению экспертов, у нее не получится сделать это в ближайшие 20 лет.
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