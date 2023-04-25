Захарова оценила сравнение Лаврова с джедаями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на публикацию Sky News, в которой министра иностранных дел России Сергея Лаврова назвали «джедаем тёмного искусства дипломатии».
По её словам, эта «оговорка по Фрейду» говорит о «тотальной дремучести западных пропагандистов», так как в «Звездных войнах» джедаи - это адепты Светлой Стороны Силы.
Она напомнила, что члены Ордена джедаев являются «рыцарями-миротворцами» и защитниками Галактической Республики, а их основное оружие - световой меч.
«В принципе, всё так и есть. Кроме того, что меч Лавров ещё не доставал», - заключила Захарова.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН «призывом к новому человечеству и концу империализма», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru