Старовойт заявил об устранении возможности утечки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Возможность утечки мазута с танкера «Волгонефть-239» в Черное море устранена, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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«Одновременно мы начали работы по прогреву уцелевших танков, на которых находится порядка 1,4 тысячи тонн мазута», — добавил Старовойт.

Прогрев топлива должен быть завершен до вечера 19 января, а утром следующего дня будет произведена откачка мазута в железнодорожные цистерны, которые находятся на танкерах, отметил чиновник.

Роман Старовойт указал, что будут произведены работы по удалению мазута в образовавшейся бухте, он будет собран в специальные полувагоны для утилизации, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Краснодарский КрайНефтепродуктыМинтранс

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