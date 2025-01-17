Старовойт заявил об устранении возможности утечки мазута с танкера «Волгонефть-239»
17 января 202516:45
Возможность утечки мазута с танкера «Волгонефть-239» в Черное море устранена, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Одновременно мы начали работы по прогреву уцелевших танков, на которых находится порядка 1,4 тысячи тонн мазута», — добавил Старовойт.
Прогрев топлива должен быть завершен до вечера 19 января, а утром следующего дня будет произведена откачка мазута в железнодорожные цистерны, которые находятся на танкерах, отметил чиновник.
Роман Старовойт указал, что будут произведены работы по удалению мазута в образовавшейся бухте, он будет собран в специальные полувагоны для утилизации, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru