Старовойт заявил об устранении возможности утечки мазута с танкера «Волгонефть-239»

«Одновременно мы начали работы по прогреву уцелевших танков, на которых находится порядка 1,4 тысячи тонн мазута», — добавил Старовойт.



Прогрев топлива должен быть завершен до вечера 19 января, а утром следующего дня будет произведена откачка мазута в железнодорожные цистерны, которые находятся на танкерах, отметил чиновник.

Роман Старовойт указал, что будут произведены работы по удалению мазута в образовавшейся бухте, он будет собран в специальные полувагоны для утилизации, отмечает «Радиоточка НСН».

