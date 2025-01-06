Стармер обвинил Маска во лжи

Американский бизнесмен заявил, что бездействие Стармера, занимавшего в 2008-2013 годах пост главы Королевской прокурорской службы, следует расценивать как соучастие в массовых изнасилованиях девочек бандами в британских городах.

Комментируя слова Маска, Стармер указал, что не потерпит «обсуждения и дебаты, основанные на лжи».

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», - заключил политик.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Маску, призывающему голосовать за партию «Альтернативу для Германии», следует «убрать руки от германской демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

