Стармер обвинил Маска во лжи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы журналистов, обвинил во лжи владельца Tesla и SpaceX Илона Маска.

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Американский бизнесмен заявил, что бездействие Стармера, занимавшего в 2008-2013 годах пост главы Королевской прокурорской службы, следует расценивать как соучастие в массовых изнасилованиях девочек бандами в британских городах.

Комментируя слова Маска, Стармер указал, что не потерпит «обсуждения и дебаты, основанные на лжи».

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», - заключил политик.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Маску, призывающему голосовать за партию «Альтернативу для Германии», следует «убрать руки от германской демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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