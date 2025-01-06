Стармер обвинил Маска во лжи
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы журналистов, обвинил во лжи владельца Tesla и SpaceX Илона Маска.
Американский бизнесмен заявил, что бездействие Стармера, занимавшего в 2008-2013 годах пост главы Королевской прокурорской службы, следует расценивать как соучастие в массовых изнасилованиях девочек бандами в британских городах.
Комментируя слова Маска, Стармер указал, что не потерпит «обсуждения и дебаты, основанные на лжи».
«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», - заключил политик.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Маску, призывающему голосовать за партию «Альтернативу для Германии», следует «убрать руки от германской демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru