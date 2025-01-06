Макрон завуалировано обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

В своей речи перед французскими послами он указал, что 10 лет назад никто и представить не мог, что «владелец одной из крупнейших соцсетей в мире будет поддерживать новый реакционный интернационал».

«И напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии... Кто бы мог в это поверить? Это мир, в котором мы живём», - заключил французский лидер.

Ранее Маск написал в своей соцсети X, что ФРГ может спасти только партия «Альтернатива для Германии». После этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал ограничить в Европе «власть крупных интернет-платформ», обвинив бизнесмена в том, что он «пытается использовать свое влияние, чтобы повлиять на ход мировой политики», пишут «Известия».

