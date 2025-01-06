Макрон завуалировано обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
Президент Франции Эммануэль Макрон, не упоминая напрямую имени американского бизнесмена и владельца соцсети X Илона Маска, обвинил его во вмешательстве в выборы в разных странах, в том числе в ФРГ.
В своей речи перед французскими послами он указал, что 10 лет назад никто и представить не мог, что «владелец одной из крупнейших соцсетей в мире будет поддерживать новый реакционный интернационал».
«И напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии... Кто бы мог в это поверить? Это мир, в котором мы живём», - заключил французский лидер.
Ранее Маск написал в своей соцсети X, что ФРГ может спасти только партия «Альтернатива для Германии». После этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал ограничить в Европе «власть крупных интернет-платформ», обвинив бизнесмена в том, что он «пытается использовать свое влияние, чтобы повлиять на ход мировой политики», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru