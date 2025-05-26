Песков ответил на обвинения в якобы причастности РФ к поджогу дома Стармера
Британские власти склонны к тому, чтобы подозревать Россию во всём нехорошем, что происходит в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя обвинения в якобы причастности Москвы к поджогу дома британского премьера Кира Стармера, он указал, что подобные заявления, как правило, оказываются бездоказательными.
«Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», - заключил представитель Кремля.
Пожар в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд произошел 12 мая. Ранее по этому делу были задержаны двое: 26-летний и 21-летний мужчины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подозреваемого в убийстве пассажирки таксиста арестовали на два месяца
- Посольство России в Швеции сообщило об 11 атаках беспилотников за год
- Единые учебники по всем предметам для школ РФ подготовят за три года
- Туск заявил о планах заработать на восстановлении Украны
- Дугин назвал Индию прекрасной площадкой для переговоров РФ и США
- Авиаперевозчик Turkish Airlines начал отменять рейсы в Москву
- Актера из сериалов «След» и «Побег» осудили на девять лет за фейки об армии
- Юрист объяснил, почему «битцевского маньяка» отказались перевести в другую колонию
- Суд отклонил иск художницы «Ежика в тумане» к Центробанку
- Премьеру фильма о Майкле Джексоне перенесли на 2027 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru