Песков ответил на обвинения в якобы причастности РФ к поджогу дома Стармера

Британские власти склонны к тому, чтобы подозревать Россию во всём нехорошем, что происходит в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Лондоне задержали мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера

Комментируя обвинения в якобы причастности Москвы к поджогу дома британского премьера Кира Стармера, он указал, что подобные заявления, как правило, оказываются бездоказательными.

«Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», - заключил представитель Кремля.

Пожар в принадлежащем Стармеру доме на Каунтесс-роуд произошел 12 мая. Ранее по этому делу были задержаны двое: 26-летний и 21-летний мужчины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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