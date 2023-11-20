«Старейшины ругаются»: Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику, сообщает РИА Новости.

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По его словам, глава государства давно не приезжал в регион. Он указал, что за это его ругают старейшины.

«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику», - отметил глава Чечни.

Также Кадыров поблагодарил Путина за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике.

Ранее глава Чечни предложил временно отменить предстоящие выборы президента России, намеченные на 17 марта 2024 года, из-за спецоперации, либо провести голосование с единственным кандидатом - нынешним президентом РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РегионыЧечняРамзан КадыровВладимир Путин

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