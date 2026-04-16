Станет символом: Зачем Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
Илья Гращенков заявил НСН, что первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова планирует «отсидеть» в Госдуме еще пять лет, так как стала важным символом для народа.
Валентина Терешкова призвана закрепить за Госдумой статус не только органа, принимающего законы, но и формирующего нравственно-идеологическую политику, рассказал НСН политолог Илья Гращенков.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова стала кандидатом в депутаты Госдумы от Ярославской области в IX созыв нижней палаты. Об этом сообщили на сайте регионального отделения «Единой России». Гращенков объяснил, зачем Терешкова планирует избраться на пять лет.
«Сейчас ей 89 лет, но у нас сейчас наставничество в почете, поэтому Валентина Владимировна сможет стать почетным наставником для депутатов. Терешкова в достаточно бодром положении духа. Думаю, что она собирается закрепить за Госдумой статус не только органа, принимающего законы, но и формирующего нравственно-идеологическую политику. К этому Терешкова причастна как инициатор изменений в Конституцию. Плюс она символизирует преемничество Советского Союза в плане власти. У нее больше задача быть символом системы, а не деятелем, для продуктивной работы есть более молодые депутаты», - объяснил он.
По его словам, Ярославская область традиционно не является «безопасным» для правящей партии.
«Ярославская область – это не очень стабильный регион для правящей партии. Там нынешний губернатор изначально был выходцем из «Яблока». Но сейчас ситуация стала более управляемой, при этом риски есть. Риски нарастают для всей партии на фоне запретительной динамики. Посмотрим, что будет к осени. Даже если по каким-то причинам Терешкова не пройдет в Думу, это не будет фатальным для партии», - отметил собеседник НСН.
Валентина Терешкова была избрана в 2021 году в текущий VIII созыв в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она возглавляла региональную группу № 31 (Костромская и Ярославская области).
