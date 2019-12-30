Стало известно, почему Путин не поздравил Зелинского с Новым годом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, в связи с чем президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством президента Украины Владимира Зелинского и главы Грузии Салоне Зурабишвили. По словам представителя Кремля, не все лидеры вошли в сообщение. Информация может быть дополнена, передает словам Пескова «Газета.ру».
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список глав государств, которых Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками. В их числе оказались президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макарон и канцлер Германии Ангела Меркель, отмечает RT.
Личная встреча Зеленского и Путина произошла впервые 9 декабря в Париже в рамках «нормандской встречи». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН отметил, что самым важным результатом нормандского формата стала договоренность о следующей встрече.
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