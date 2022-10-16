Стало известно, почему Путин не едет на конференцию ООН по климату

Российский лидер Владимир Путин не поедет на конференцию ООН по изменению климата, так как на мероприятии не ожидается «громких» событий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации России на конференции, советника главы государства по вопросам изменения климата Руслана Эдельгериева.

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Он обратил внимание на то, что последний раз президент РФ присутствовал на конференции ООН по климату в 2015 году. Это, как он заявил, было связано с принятием Парижского соглашения, «значимому событию в международном климатическом процессе за последние лет десять, а то и больше, из-за чего уровень представительства был самый высокий.

«Предстоящая конференция в Шарм-эль-Шейхе, несомненно, очень важна, но настолько громких событий, каким было в 2015 году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается», — отметил Эдельгериев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует принимать участие в конференции ООН по изменению климата.

Между британским премьером Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КлиматПрезидент РФВладимир Путин
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