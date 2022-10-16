Стало известно, почему Путин не едет на конференцию ООН по климату

Он обратил внимание на то, что последний раз президент РФ присутствовал на конференции ООН по климату в 2015 году. Это, как он заявил, было связано с принятием Парижского соглашения, «значимому событию в международном климатическом процессе за последние лет десять, а то и больше, из-за чего уровень представительства был самый высокий.

«Предстоящая конференция в Шарм-эль-Шейхе, несомненно, очень важна, но настолько громких событий, каким было в 2015 году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается», — отметил Эдельгериев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует принимать участие в конференции ООН по изменению климата.

Между британским премьером Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

