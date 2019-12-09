Стало известно о «жесткой позиции» России на встрече «нормандской четверки»

Кроме того, подчеркивает собеседник издания, Украине не будет предоставлена возможность переписать Минские соглашения, так как представители Франции и Германии также отмечали, что альтернатив договоренностям нет, передает Ura.ru.

При этом отмечается, что Россия намерена строить свои отношения с Украиной по «грузинской модели», когда конфликт не решен, но в некоторых сферах сотрудничество между странами продолжается.

Встреча «нормандской четверки», куда входят главы России, Украины, Франции и Германии, пройдет 9 декабря в Париже. В ходе саммита планируется обсудить исполнение Минских соглашений, которые должны урегулировать конфликт на востоке Украины.



