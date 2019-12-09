Стало известно о «жесткой позиции» России на встрече «нормандской четверки»

9 декабря 201908:09

Россия не намерена пересматривать последовательность выполнения Минских соглашений во время встречи «нормандской четверки», передает «Коммерсант» со ссылкой на источник, занимавшийся подготовкой саммита.

«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — говорится в сообщении.

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Кроме того, подчеркивает собеседник издания, Украине не будет предоставлена возможность переписать Минские соглашения, так как представители Франции и Германии также отмечали, что альтернатив договоренностям нет, передает Ura.ru.

При этом отмечается, что Россия намерена строить свои отношения с Украиной по «грузинской модели», когда конфликт не решен, но в некоторых сферах сотрудничество между странами продолжается.

Встреча «нормандской четверки», куда входят главы России, Украины, Франции и Германии, пройдет 9 декабря в Париже. В ходе саммита планируется обсудить исполнение Минских соглашений, которые должны урегулировать конфликт на востоке Украины.


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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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